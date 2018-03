Giovedì 1 Marzo 2018, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 22:15

Nelle ultime ore le task force di Pronto Intervento Stradale sono state impegnate 24 ore su 24 per la messa in sicurezza e la colmatura dei dissesti stradali provocati dal maltempo. Napoli Servizi, congiuntamente al Servizio Protezione Civile, le Unità Operative della Polizia Locale, il Comando dei Vigili del Fuoco grazie al coordinamento degli Uffici del Comune di Napoli e delle Municipalità sono intervenute sulle tante strade del territorio, tra cui:- via Acton- via Caracciolo- via Argine- area Capodimonte- via de Amicis- piazza Sette Settembre- via Medina- via Bracco- via Renato Imbriani- via Nuova del Campo- piazza Sette Settembre- via Bracco e Medina- via Diaz- salita Piedigrotta- piazza Sannazaro- via Caracciolo- via Nicolardi- via Gianturco- corso Secondigliano- piazza Ottocalli- zona Capodimonte- via Caserta al Bravo- via CinthiaNelle prossime ore si continuerà ad intervenire :- via Luca Giordano- corso Vittorio Emanuele- salita Coroglio- via Padova- via Montagna Spaccata- via Colletta- via Genova- via Giulio Cesare- via Galileo Ferraris- corso Garibaldi- via Taddeo da Sessa- corso Novara- vico S. Nicola da Tolentino- via Nuova Bagnoli- Rione Alto- via Arcoleo