Negozianti non a norma e parcheggiatori abusivi sono sempre più nel mirino dei vigili urbani a Napoli. La Polizia Municipale, infatti, ha proseguito l'opera avviata nei giorni scorsi di controllo di numerose attività commerciali nelle zone del Vomero e del Centro storico. Il titolare di un panificio di via Bernando Cavallino ha ricevuto la sanzione prevista per la mancanza di autorizzazione alla vendita di prodotti, i titolari di quattro attività di via Domenico Fontana, via Bernini, via Ruoppolo e vico Acitillo sono stati multati con la sanzione amministrativa perché avevano installato tabelle pubblicitarie senza alcuna autorizzazione. Sempre al Vomero sono stati elevati nove verbali per la violazione dell'articolo 20 del Codice della Strada a titolari di pubblici esercizi, in via Morghen, Piazza Immacolata e via Ruoppolo, perché occupavano suolo pubblico in maniera difforme rispetto alla concessione installando teli in pvc agli ombrelloni distesi fino al suolo o perché avevano componenti di arredo diversi rispetto a quanto previsto dalla concessione. Durante i controlli in zona, i vigili urbani hanno anche intercettato due venditori di frutta e verdura, in piazza degli Artisti, totalmente abusivi e pertanto sanzionati per occupazione di suolo pubblico abusiva, per la mancanza di autorizzazione amministrativa e la merce circa 430 Kg veniva sequestrata e distrutta perché alimenti a contatto con gli agenti atmosferici pertanto dannosi per la salute dei consumatori.



Inoltre un altro venditore, sebbene titolare di autorizzazione itinerante, veniva sanzionato perché non si spostava dal luogo dopo il tempo previsto dalla normativa comunale. Nel Centro storico, poi, specificatamente in piazza del Gesù Nuovo ed in calata Trinità Maggiore, sono stati verbalizzati cinque titolari di bar e ristoranti per occupazione difforme rispetto alla concessione. Per tutte le attività sarà trasmessa segnalazione agli uffici competenti per l'emissione della diffida prevista per reiterazione dell'occupazione abusiva o per l'applicazione della stessa perché attività recidive. La Polizia Municipale ha anche identificato e sanzionato otto parcheggiatori abusivi attivi nelle aree a ridosso degli ospedali «Cardarelli», «Santobono», «Policlinico» e «Cotugno». I parcheggiatori abusivi soggetti saranno monitorati ed inseriti all'interno di un database al fine di applicare le nuove disposizione di legge emanate in tema di sicurezza. Numerosi anche i verbali elevati per veicoli in sosta difforme a quanto sancito dal Codice della Strada.

Giovedì 14 Febbraio 2019, 17:25

