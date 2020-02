Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica della U.O. Chiaia hanno effettuato controlli sul trasporto abusivo di persone con l'intento di intercettare soggetti che, privi di requisiti e in assenza delle necessarie misure di sicurezza, accompagnano i giovani nel cuore della movida napoletana.



In Piazza Trieste e Trento hanno fermato un furgone intestato ad un'associazione con 8 ragazzi a bordo proveniente dalla provincia di Napoli. Il conducente del furgone veniva verbalizzato ai sensi art 85 c. 4 con ritiro carta di circolazione e fermo di 2 mesi perché adibiva il veicolo a servizio di Noleggio Con Conducente senza autorizzazione, accertando nell'occasione il pagamento di €10 da parte di ciascun

ragazzo.



I controlli hanno interessato le zone del Vomero, Stazione Centrale, Piazza Municipio e Piazza Vittoria interessando anche gli operatori taxi autorizzati.In Piazza Municipio è stato fermato taxi con passeggeri a bordo e tassametro in funzione ma il conducente non autorizzato alla guida. Il conducente è stato verbalizzato oltre alla applicazione della sanzione accessoria del ritiro della licenza. All'aeroporto veniva verbalizzato un taxi per aver omesso il rilascio della ricevuta per una corsa a tariffa fissa prestabilita.



Per la tutela dei minori gli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno effettuato durante il fine settimana attività di controllo nei luoghi della Movida Giovanile, non rilevando nessun caso di somministrazione di alcoolici a soggetti minori.



Durante i servizi di controllo, a pochi passi da piazza del Gesù, in Vico Carrozzieri, veniva intercettato un gruppo di ragazzi e fermato un minorenne in possesso di un coltello con una lama di 10 cm., sottoposto a sequestro. Il ragazzo, di 17 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di armi e riaffidato ai genitori resi edotti di quanto accaduto e diffidati ad avere maggiore vigilanza sulla condotta del ragazzo.



Nell'ambito dei controlli disposti nel fine settimana il Gruppo Intervento Territoriale con personale motorizzato e automontato, a tutela della sicurezza degli utenti della strada, provvedeva ad assicurare i controlli alcol-test e velocità sia nelle zone periferiche con postazioni in Via delle Ville Romane, che nelle zone centrali intervenendo in zona Museo Nazionale, Riviera di Chiaia e Chalet del Lungomare. In seguito alle attività poste in essere venivano ritirate 4 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica oltre alla applicazione delle relative sanzioni, mentre per la guida a velocità non consentita venivano elevati 4 verbali oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente. Inoltre venivano intercettati 10 autobus turistici che circolavano in zona Piazza Municipio privi dell'autorizzazione prevista con Ordinanza Sindacale, si provvedeva a denunciare 4 parcheggiatori abusivi all'Autorità Giudiziaria e venivano elevati 246 verbali per sosta irregolare.

