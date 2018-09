Napoli, task force a Fuorigrotta contro gli abusivi: fermati 28 parcheggiatori

Domenica 16 Settembre 2018, 13:16

Ventotto parcheggiatori fermati e quasi 200 euro di refurtiva posto sotto sequestro. Questi i numeri dell’ennesima serata di contrasto al fenomeno dell’abusivismo nell’area dello stadio San Paolo a Fuorigrotta.L’operazione realizzata dall’unità operativa motociclisti della polizia locale, con il supporto degli uomini della sezione di Fuorigrotta, si è concentrata principalmente nelle zone di piazza Gabriele D’Annunzio, via Cupa Nuova Cinthia e via Giambattista Marino, dove da tempo si registrava la maggiore concentrazione di posteggiatori irregolari.Compito della task force – composta in tutto da novanta agenti – non è stato solo il contrasto alla sosta selvaggia, ma anche quello del controllo della vendita delle bibite e dei gadget illegali. Numerosi venditori abusivi sono stati fermati e identificati in tutte le zone limitrofe all’impianto sportivo.