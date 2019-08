Task force per la raccolta differenziata, raffica di multe nel cuore di Napoli

Lunedì 19 Agosto 2019, 13:44

Azione di controllo del territorio degli agenti dell'unità operativa Vomero della polizia municipale di Napoli nella zona di piazza Trieste e Trento e della Galleria Umberto. Il controllo, partito nelle prime ore della serata e protrattosi fino a tarda sera, si è concentrato su numerose attività commerciali. In piazza Trieste e Trento sono stati verbalizzati tre bar perché all'interno dell'attività è stato riscontrato il mancato rispetto della raccolta differenziata: i rifiuti di carta, plastica e indifferenziato si trovavano nello stesso bidoncino.In via San Carlo è stato sanzionato per la stessa infrazione anche un altro bar e un'attività di take away. Per quest'ultima veniva elevata la sanzione anche per la mancata iscrizione all'albo imprese artigiane.In via Toledo è stata verbalizzata una gelateria, anche in questo caso perché non veniva effettuata correttamente la raccolta differenziata.Inoltre nella Galleria Umberto, a seguito di un controllo in un fast food, si è riscontrata la presenza di un addetto davanti ai bidoncini dei rifiuti che divideva le varie frazioni di rifiuti negli appositi contenitori. I clienti lasciavano il vassoio negli appositi spazi e lo stesso provvedeva allo smistamento dei rifiuti. I controlli, fa sapere la polizia municipale, «proseguiranno anche nei prossimi giorni in zone diverse al fine di garantire igiene e decoro alla città».