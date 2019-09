Venerdì 13 Settembre 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecentosessantacinque persone sono state controllate dalla polizia nel corso di una operazione ad alto impatto, condotta dagli agenti della polizia, nel rione Sanità a Napoli. Gli agenti dei vari reparti impegnati per due giorni hanno anche elevato 44 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada (di cui 11 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e denunciate 3 persone per guida senza patente) ed eseguite 8 perquisizioni domiciliari. È stata denunciata una persona per resistenza a pubblico ufficiale ed un'altra per possesso di sostanza stupefacente.