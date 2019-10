Torna «Linea sicura». Il progetto avviato in via sperimentale tra il 2015 e il 2016 viene riproposto per garantire la sicurezza dei passeggeri dei autobus, degli autisti ed anche per contrastare l'evasione. Oggi la firma al Comune tra l'amministratore unico di Anm Pascale, il vicesindaco Panini e l'assessore Clemente. L'accordo - come spiegato dal comandante della polizia municipale Ciro Esposito - prevede la presenza di agenti della municipale a bordo (su base volontaria, in regime di straordinario e dunque fuori dal turno di lavoro) 15 persone nell'arco della giornata divisi su diversi turni. Ci sarà anche una macchina di supporto in caso si necessità. Si parte il primo novembre e i controlli saranno a tappeto dalle funicolari alla metrolitana fino ai mezzi di superficie. I costi dell'operazione sono a carico dell'Anm. «Linea sicura» durerà un anno, ma una prima verifica dell'andamento - spiega Pascale - sarà effettuata dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 15:37

