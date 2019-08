Continuano i controlli della Polizia Municipale per contrastare l’abusivismo nel trasporto pubblico. Gli Agenti del Nucleo Polizia Turistica hanno contattato un soggetto che pubblicizzava sui social i propri servizi di trasporto con veicoli a sei posti e concordata la tratta e il prezzo del trasporto attendevano l’abusivo all’appuntamento in Piazza Sannazzaro.



Il tassista abusivo veniva fermato e sanzionato per la mancanza di autorizzazione a svolgere l’attività di noleggio con conducente (NCC) sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Nella stessa giornata durante i controlli di regolarità del servizio di trasporto pubblico venivano sorpresi e sanzionati due tassisti autorizzati, uno perché procacciava i clienti a meno di 100 mt. dal posteggio taxi e l’altro per aver lasciato il veicolo autorizzato all’attività incustodito nel posteggio.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA