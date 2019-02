Lunedì 4 Febbraio 2019, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 19:47

Un conducente di auto a noleggio è stato aggredito a Napoli per motivi di viabilità. L'episodio è accaduto in via San Biagio ai Taffettanari, nel quartiere Pendino, dove l'uomo è stato raggiunto da una testata e poi è stato accoltellato a una gamba. Indagini in corso da parte della polizia.