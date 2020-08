LEGGI ANCHE

​Il nucleo di Polizia Turistica della Polizia municipale di Napoli, coordinato dal capitano Pagnano, ha effettuato nel fine settimana controlli serrati nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo dei trasporti. Le azioni fanno seguito all'incontro operativo tenutosi nei giorni scorsi tra il vicesindaco Panini, l'assessore con delega alla Polizia municipale Clemente, il consigliere comunale Langella, il dirigente D'Alessio e il comandante della Polizia locale, Esposito.. La donna è stata sanzionata per complessivi 6151 euro ed è scattato il sequestro del veicolo. NCC abusivi sorpresi anche in piazza Garibaldi e in largo Sermoneta.In tutti i casi sono state elevate multe ed è scattato il fermo amministrativo dei veicoli. A seguito di un appostamento, in via Nuova Poggioreale è stato sorpreso il conducente di un'auto sprovvista di assicurazione e con patente revocata. L'uomo è stato sanzionato per un importo di 6409 euro. Sono stati soggetti a controlli anche numerosi tassisti e bus per il trasporto di linea per verificare la conformità al codice della strada e alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente per il contenimento del Covid19. La Polizia locale fa sapere che i controlli proseguiranno «costanti» anche nei prossimi fine settimana.