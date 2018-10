Napoli, tatuatore abusivo scoperto dalla Municipale: sigilli e deferimento

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 18:00

La Polizia Municipale ha scoperto uno studio di tatuaggi privo di ogni autorizzazione e requisiti igienico-sanitari.Gli agenti appartenenti all'Unità Operativa Tutela Ambientale, durante le operazioni di controllo disposte nel quartiere di Materdei, hanno sequestrato un piccolo locale con mobili, attrezzature, aghi e numerosi flaconi di inchiostro per effettuare tatuaggi. Il titolare, sprovvisto di autorizzazione e di idonea documentazione di smaltimenti degli aghi utilizzati e delle garze medicali, rifiuti ad elevato potenziale infettivo, veniva inoltre contestato l'utilizzo di inchiostri nocivi inseriti nel Rapex (Sistema di allerta Comunitario per i prodotti nocivi), per i quali si procedeva al deferimento all'Autorità Giudiziaria.L'intervento veniva eseguito a tutela della salute degli utenti, giovanissimi, attratti dai bassi prezzi praticati dalla struttura abusiva.