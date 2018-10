Domenica 28 Ottobre 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 12:56

Operazione alto impatto da parte dei carabinieri della compagnia Poggioreale e del reggimento Campania nella notte a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Perquisite, tra il rione Villa e via dell'Alveo Artificiale, 13 abitazioni di soggetti ritenuti vicini alla criminalità locale.In via Taverna del Ferro, all'interno di una cantina la cui titolarità è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti e sequestrati 511 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 890 grammi, bilance elettriche, materiale per il confezionamento, una rivoltella rubata nel 2011 a Quindici e cinque cartucce. Controllate nel corso del servizio 174 persone, 57 delle quali già note alle forze dell'ordine, e sequestrati otto scooter.