Napoli, sì alla delibera che concede più spazio all'aperto per bar e ristoranti: il Tar l'aveva sospesa

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera con cui l'amministrazione intende concedere maggiori occupazioni di suolo pubblico alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fino al 31 ottobre 2020. Il provvedimento è passato con 21 voti favorevoli: hanno votato sì la maggioranza e il consigliere Salvatore Guangi di Forza Italia. Astenuto tutto il gruppo di Italia Viva e il consigliere Domenico Palmieri ( Napoli popolare). La delibera, approvata dalla Giunta comunale lo scorso 29 maggio, rientra tra i provvedimenti dell'amministrazione che sono stati sospesi con decreto dal Tar Campania ai primi di giugno e la cui discussione nel merito è fissata al 7 luglio.

Il provvedimento - come ha spiegato in aula l'assessore alle Attività produttive, Rosaria Galiero - «accoglie quello spirito delle norme nazionali a sostegno delle attività economiche ed ha una valenza importante per riuscire a trasformare le intenzioni in strumenti concreti per essere al fianco di attività che vivono grandi fragilità a seguito del lockdown imposto per contenere la diffusione del Covid». La possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico più ampie e senza dover pagare la Cosap viene pertanto definito dall'amministrazione «strumento utile a mitigare le restrizioni dettate dai protocolli Covid che hanno imposto una perdita di coperti per le attività di bar e ristorazione e allo stesso tempo punta a salvaguardare il livello occupazionale in questi settori».

La delibera prevede pertanto una deroga al regolamento comunale sui dehors. Rispetto al tema legato alla sicurezza a seguito dell'ampliamento delle occupazioni di suolo, tema sollevato anche dal Tar, Galiero ha sottolineato che «tutti i progetti che saranno presentati dagli operatori saranno oggetto di valutazione e approfondimento da parte di un gruppo tecnico e inoltre gli operatori in cambio di maggiori spazi dovranno impegnarsi a tutelarne il decoro. Gli spazi saranno concessi - ha concluso - nel rispetto del bilanciamento degli interessi tra operatori economici e le latri componenti della città».

