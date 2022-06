Napoli, prova a portare via l'ennesimo tavolino dal bar del Beverello: catturato

Non si è reso conto di essere osservato e quando i carabinieri sono saltati fuori dal nulla non ha potuto fare altro che arrendersi. Voleva portare via un tavolino di alluminio davanti ad uno dei bar del molo Beverello ma non ha fatto in tempo. A finire nei guai, denunciato per tentato furto aggravato un 54enne dei Colli Aminei già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione scali marittimi avevano ricevuto diverse segnalazioni di furti commessi nelle settimane precedenti nei bar del porto e si sono appostati lungo le banchine. Per ore, durante la notte, hanno monitorato l’area e quando il 54enne ha allungato le mani sul tavolino è stato bloccato.