Napoli: tassisti abusivi o senza assicurazione, multe e sequestri dei vigili a Chiaia

La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato ieri controlli nella zona di Chiaia per contrastare l'abusivismo nel trasporto pubblico. Quattro persone, tra le quali una donna, che trasportavano senza licenza a Chiaia nelle ore serali giovani residenti in periferia, sono stati multati ed hanno subito il ritiro della carta di circolazione per due mesi ed il fermo amministrativo dei veicoli. Stesse sanzioni per un 55enne che stava trasportando in aeroporto, con un' auto immatricolata in Bulgaria, un cliente di un B&B prelevato in piazza Trieste e Trento.

APPROFONDIMENTI IL CASO Costiera, il sindacato dei tassisti denuncia un boom di abusivi L'EPIDEMIA Coronavirus a Napoli, taxi al collasso: crollano gli affari, mille... IL DATO Giungla taxi, in un anno 320 sanzioni:tariffe maggiorate e...

Nei pressi di Piazza Vittoria, un tassista è stato multato per aver prelevato passeggeri senza rispettare l'ordine di fila del posteggio e segnalato all' Ufficio di Corso Pubblico per provvedimenti disciplinari. In Via Acton un tassista, sorpreso a prelevare passeggeri senza rispettare il turno di riposo, è stato punito con il ritiro idella licenza e la segnalazione all'ufficio di corso Pubblico del Comune. Un altro tassista, sorpreso due volte senza copertura assicurativa , ha subito la confisca del veicolo ed il ritiro licenza ed una multa di 866 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.