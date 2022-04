Napoli, taxi e agenzie di viaggio nel mirino della polizia municipale

Taxi al centro dei controlli, due sono stati multati alla stazione di Napolil perché senza revisione, altri due perché non avevano la carca di circolazione e due ancora per aver lasciato il veicolo nel parcheggio senza fare la fila. Verifiche anche nelle agenzie di viaggio non in regola e nei locali perché rispettino l'ordinanza sindacale sulla movida. Un gestore multato in vico Belledonne a Chiaia.

Sul fronte del codice della strada i vigili urbani hanno sanzianato 44 automobilisti e sequestrato 6 vetture, mentre alle 29 sono state rimosse con il carro gru. Un posteggiatore abusivo multato a Bagnoli.