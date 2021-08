Napoli, finto tecnico di giochi online si fa versare 7.800 euro per telefono

Si è finto tecnico di una nota azienda di giochi online ed è riuscito a convincere telefonicamente un uomo di 64 anni, residente in Carnia, ad accreditare sulla sua carta prepagata 5.800 euro.

Lo ha indotto poi a far emettere a suo credito 10 ricariche per l'acquisto di contenuti per l'intrattenimento per ulteriori duemila euro. L'uomo, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Napoli, è stato denunciato in questi giorni per truffa dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo al termine delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima.