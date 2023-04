Napoli, vendeva telefoni rubati a corso Garibaldi: denunciato 44enne

Gli agenti della polizia locale di Napoli, durante le operazioni di controllo sul territorio cittadino, nei pressi del Corso Garibaldi/Porta Nolana, hanno notato un soggetto di sesso maschile intento a mostrare smartphone ai passanti.

I poliziotti, dopo averlo identificato S.H, marrocchino di anni 44, hanno sequestrato degli apparecchi sicuramente rubati. Successivamente sono stati ritrovati nelle tasche del suo giubbimo anche 400 probabilmente provento della vendita dei dispositivi.

Inoltre l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve “bruni” modello new police calibro 8 mm K-9 munita di caricatore e 5 proiettili a salve inseriti, mentre in tasca aveva una confezione con n. 40 proiettili a salve.