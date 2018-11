Napoli, tensione in piazza davanti ai gazebo contro ​la legge Pillon

Sabato 10 Novembre 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione e scambio offese a Napoli durante una protesta a Napoli delle attiviste de #NonUnaDiMeno, contrarie al ddl Pillon, che giunte davanti ad un gazebo in piazza Trieste e Trento del mantenimento diretto e dell'uguaglianza genitorialè hanno iniziato a urlare slogan e distribuire loro volanti. Le attiviste, che aderiscono alla giornata nazionale di protesta al senatore Pillon, si sono presentate davanti al gazebo provocando la reazione dei promotori del movimento dell'uguaglianza genitoriale che l'anno accusate di ostacolare la loro iniziativa.Dopo alcuni momenti di tensione la situazione è tornata alla calma grazie anche all'intervento di due agenti della polizia municipale. Le attiviste di #NonUnaDiMeno, promotrici di numerose iniziative a difesa dei diritti delle donne, saranno nel pomeriggio protagoniste, così come in altre città italiane, di una manifestazione di protesta al ddl Pillon in piazza San Domenico Maggiore.