Napoli, tenta di rubare le offerte dei fedeli: scoperto, impugna le forbici

Polizlotti nella basilica della Santissima Annunziata Maggiore a Napoli. Giunti sul posto, trovano un uomo che brandiva delle forbici e che, alla loro vista, tenta di nascondersi. Ma gli agenti lo disarmano e lo bloccano trovandolo, in possesso anche di un cacciavite.

Non solo. Il custode della basilica lo aveva sorpreso a forzare un offertorio, di qui l'aggressione per guadagnare la fuga. Inutilmente. F.N., 27enne di San Giuseppe Vesuviano, ora è sottoposto all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio e in arresto per rapina impropria.