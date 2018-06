Un pregiudicato di origine algerina è arrivato alle spalle di un turista svedese 41enne che era passeggio con la compagna su via Poerio e gli ha scippato dalle mani un iphone-x. Il turista ha reagito velocemente e lo ha bloccato, tenendolo per un braccio fino all’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno tratto in arresto il 35enne. dopo le formalità è stato giudicato con rito direttissimo e condannato ad 8 mesi.

Sabato 9 Giugno 2018, 12:57

