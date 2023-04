Napoli, tenta di rubare uno scooter in sosta al Vasto: arrestato 19enne

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Salerno nei pressi di via Padova, hanno notato due uomini armeggiare su un scooter in sosta ed uno di essi, dopo averne forzato il bloccasterzo, è salito a bordo del veicolo mentre l’altro, a bordo di un altro mezzo, ha iniziato a spingerlo con il piede.

I poliziotti sono intervenuti e l’uomo a bordo del motoveicolo spinto, alla loro vista, lo ha lasciato cadere a terra tentando di darsi alla fuga ma, giunto all’altezza di via Nuova Poggioreale, è stato bloccato e trovato in possesso di una presa di accensione; infine, l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Un 19enne di Pollena Trocchia è stato arrestato per tentato furto aggravato e lo scooter è stato restituito al proprietario