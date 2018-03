Martedì 27 Marzo 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 13:47

Aveva tentato di rapinare un uomo nel centro di Napoli, ma si è trovato davanti un maresciallo dei carabinieri. Luigi Liguori, 39 anni, pregiudicato, residente nei pressi del Corso Vittorio Emanuele, è stato arrestato nella tarda serata di lunedì. Aveva bloccato la vittima in via Banchi Nuovi e, fingendo di avere una pistola nella giacca, le aveva intimato di consegnare soldi e valori. Il malcapitato, però, era un carabiniere in servizio presso la stazione San Giuseppe, che ha reagito, lo ha immobilizzato e ha richiesto l’intervento dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania, che lo hanno accompagnato in caserma.