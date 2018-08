Napoli, tenta di rapinare smartphone a una donna nella strada dello shopping: arrestato

Sabato 18 Agosto 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 17:07

Oggi pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Ferdinando hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 32enne, napoletano, con precedenti, perché responsabile di rapina commessa ieri pomeriggio ai danni di una donna a Chiaia.Ieri pomeriggio, intorno alle 15, un poliziotto libero dal servizio ha notato un uomo a bordo di uno scooter Peugeot, che con fare sospetto aveva tentato più volte di avvicinarsi a una donna che passeggiava per via dei Mille.L’agente, insospettito visto l’orario in cui la città è praticamente deserta per il caldo e per le ferie estive, cercava di avvicinarsi all’uomo, quando quest’ultimo accelerava in modo fulmineo la marcia ruband alla donna uno smartphone per poi farla cadere a terra, facendo perdere le proprie tracce.Il poliziotto ha avuto prontezza di acquisire tutti gli elementi possibili al fine di allertare la sala operativa e di soccorrere la donna molto spaventata. Così gli agenti subito hanno potuto individuare l’uomo, trovandolo presso l’abitazione di alcuni suoi conoscenti. Inoltre dal controllo effettuato presso l’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto il motociclo Peugeot, il casco indossato per la rapina e gli indumenti indossati dal 32enne, durante la rapina. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.