Napoli, tenta di rubare in un’abitazione all'Arenella: denunciato 46enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Traversa Privata San Severino per la segnalazione di una persona che, armata di un bastone, stava provando ad entrare in un’abitazione.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso un uomo che aveva già rotto i vetri di una finestra per introdursi all’interno dell’appartamento e lo hanno raggiunto e bloccato.

F.B., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.