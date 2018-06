Napoli, aspirante suicida aggredisce poliziotti: tre feriti con bisturi a gola e braccia

Domenica 3 Giugno 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno è stato quasi sgozzato, altri due sono rimasti feriti alle braccia. Tragedia sfiorata a Napoli, dove i poliziotti sono stati aggrediti da una ragazza che minacciava di suicidarsi. L’intervento risale alle 21 circa di sabato, quando le pattuglie dei commissariati Arenella e Chiaiano vengono inviate a Chiaiano per un tentativo di suicidio. Gli agenti, arrivati sul posto, individuano subito la donna per cui era stato richiesto il soccorso: era seduta su un cornicione al quarto piano, con le gambe penzolanti nel vuoto. Ma non possono avvicinarsi: non appena ci provano, lei si sporge. In mano ha un bisturi con cui si è ferita le braccia. I poliziotti riescono a temporeggiare, a distrarla fino a quando arrivano a pochi metri e uno di loro, con un salto, si lancia su di lei e tenta di trascinarla lontano dal cornicione. La ragazza però non si ferma. Prova a divincolarsi dalla presa e, non riuscendoci, li aggredisce con il bisturi. Uno dei poliziotti viene ferito alla gola; un taglio che per fortuna si rivelerà non profondo, ma a pochi centimetri dalla giugulare. Sebbene sanguinante, il poliziotto non molla la presa, impedendole di sporgersi verso il vuoto che è ancora a una manciata di centimetri; la lama raggiunge anche gli altri due agenti, che per bloccarla vengono colpiti alle braccia. Alla fine la ragazza viene immobilizzata e affidata ai sanitari del 118, che la trasportano al San Giovanni Bosco. Nello stesso pronto soccorso sono stati medicati anche i poliziotti; sono stati dimessi con prognosi di 10 giorni, ma dovranno sottoporsi alla profilassi per le malattie infettive e a successivi esami diagnostici.