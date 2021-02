Otto anni di carcere per tentato omicidio aggravato. È la pena che dovrà scontare Fabiano Giuseppe Vitone, il 30enne di Pozzuoli che a giugno scorso accoltellò, riducendola in fin di vita, l'ex compagna Giovanna De Maio, di diciannove anni più grande di lui. La sentenza, al termine del processo di primo grado svolto con rito abbreviato, è stata emessa da Emilia Di Palma, giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto l'aggravante del reato perché commesso contro «persona legata da relazione affettiva». Ai danni dell'imputato, anche il risarcimento danni per la vittima e per le parti civili. Vitone è detenuto nel carcere di Poggioreale dal 5 giugno quando fu arrestato dalla polizia dopo una caccia all'uomo durata venti ore. Sugli indizi di colpevolezza a suo carico non si ebbero dubbi dopo lo straziante racconto della donna.



La notte prima, il 39enne era riuscito a entrare nell'abitazione dove Giovanna viveva con l'anziana madre, in via Celle a Pozzuoli, e dopo una violenta lite l'aveva colpita due volte con un coltellaccio all'addome provocandole gravi ferite. Alla base del folle gesto vi era stato l'ennesimo no da parte della sua ex che aveva deciso di mettere la parola fine a un rapporto ormai diventato insostenibile. Lei, 49enne divorziata con tre figli, due dei quali quasi coetanei di Vitone, non sopportava più quell'uomo col tempo diventato sempre più aggressivo e che aveva ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti. Una storia iniziata male e finita nel sangue. Dopo aver accoltellatao la donna, Vitone, disoccupato residente nel quartiere di Monterusciello, con piccoli precedenti penali, la lasciò sul pavimento della cucina, per poi darsi alla fuga a piedi.



A chiedere l'intervento del 118 fu proprio l'anziana madre richiamata dalle urla e dalle disperate richieste di aiuto della figlia mentre veniva aggredita. Per la vittima partì una corsa contro il tempo: per giorni ha lottato contro la morte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, a causa delle gravi ferite al pancreas, all'intestino e a un polmone. Sottoposta a numerosi interventi chirurgici fu dimessa dopo lunghe settimane di degenza a cui è seguito un lento processo di riabilitazione.



Per Fabiano Vitone invece, si aprirono subito le porte del carcere: dopo la notte di follia e violenze fu arrestato a Monterusciello, nei pressi dell'abitazione di un parente, dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e della Squadra Mobile di Napoli a cui confessò l'aggressione. Infine il processo, la cui sentenza è stata accolta favorevolmente dall'avvocato Arturo Serao, difensore di Giovanna De Maio «Siamo abbastanza soddisfatti della sentenza, considerando che il Vitone ha optato per il rito abbreviato, ottenendo di conseguenza la diminuzione pena prevista dal rito. Speriamo che la signora De Maio ritrovi la tranquillità che merita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA