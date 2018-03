Venerdì 30 Marzo 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel quartiere San Carlo all'Arena i carabinieri arrestano 2 complici per tentata rapina a furgone di ditta alimentare. La vittima, un 30enne impiegato in una ditta alimentare, stava trasportando cibo a bordo del furgone aziendale e si trovava in via nuova san rocco quando è stata affiancata da un’auto condotta da un 29enne di Piscinola da cui è sceso Diego Palma, anche lui 29enne e di piscinola, già noto alle forze dell'ordine.Palma ha sfoderato un coltello e ha minacciato l’uomo tentando di rapinarlo ma la vittima ha preso a urlare per richiamare l’attenzione col risultato che il rapinatore è salito in auto ed è fuggito insieme al complice.Pochi istanti dopo però era già arrivata la segnalazione al 112 e le veloci ricerche dei carabinieri della stazione di Capodimonte hanno permesso di rintracciare i 2 mentre si allontanavano ancora a bordo della stessa utilitaria su cui avevano tentato la rapina.Fermati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di un coltello a serramanico, riconosciuto dalla vittima come quello utilizzato poco prima. anche i 2 malfattori sono stati riconosciuti, per cui palma è stato tratto in arresto per tentata rapina, mentre il suo complice denunciato per concorso nello stesso reato.