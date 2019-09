Napoli, tenta di rapinare una donna ma lei lo rincorre e si riprende la borsa aiutata da un vigile urbano

Martedì 24 Settembre 2019, 12:33

Tenta di rapinare una donna ma lei lo rincorre e si riprende la borsa aiutata da un vigile urbano. Così un 21enne è stato arrestato dai carabinieri a Soccavo, in via Cintia. La tentata rapina è stata messa in atto ieri notte da un 21enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine che ha strappato la borsa a una donna ed è corso via. La donna, però, lo ha rincorso e fortunatamente, mentre correvano, sono stati notati da un agente della polizia locale di Quarto che è intervenuto ad aiutare la vittima riuscendo, insieme a lei, a bloccare il ragazzo e consentendo alla vittima di riprendersi la sua borsa e gli effetti personali. Il rapinatore ha tentato di divincolarsi per fuggire ma il vigile urbano lo ha tenuto fermo fino all'arrivo dei carabinieri, chiamati da alcuni passanti che hanno voluto aiutare la donna segnalando l'accaduto al 112. Così i carabinieri della sezione operativa di Bagnoli hanno arrestato il giovane, poi portato in tribunale per il giudizio direttissimo.Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina impropria, dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.