Napoli, così il ladro ruba lo scooter davanti all'università: le immagini diffuse su Facebook

Mercoledì 11 Aprile 2018, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 20:36

Due ragazzi, con un casco integrale sulla testa, si avvicinano a uno scooter. Si abbassano, con una tronchese o un attrezzo simile tagliano la catena, mentre i giovani che passano accanto sembrano non accorgersi di nulla. Poi uno di loro sale sul motorino, spacca il bloccasterzo e cerca di portarlo via a spinta. Questione di una manciata di secondi, poi però scatta l’allarme. Il ragazzo cerca di spostare il mezzo a spinta passando tra due automobili, poi tenta una manovra ma lo scooter cade a terra. Così il ladro lo abbandona a terra e fugge dal complice che lo aspetta su un altro mezzo.Il video, con tanto di voci di chi riprende e cerca di mettere in fuga i ladri, è comparso oggi pomeriggio sulla pagina Facebook Assi Ingegneria, dell’associazione studenti di ingegneria. Nel post si legge che è stato ricevuto da alcuni studenti, la scena risalirebbe a questa mattina. “Invieremo il video alle istituzioni – scrive l’associazione - e segnaleremo la cosa per l’ennesima volta alla questura, sottolineando quanto sia necessaria una maggiore accortezza alla sicurezza degli spazi antistanti i nostri plessi, soprattutto in virtù del fatto che con l’allungarsi delle giornate sarà anche maggiore il numero di scooter in sosta”.