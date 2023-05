Napoli, arrestato uomo per tentato furto

Stanotte gli agenti del Commissariato Dante e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga poiché personale dipendente di un’associazione aveva segnalato la presenza di un uomo che si era introdotto nella struttura per commettere un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno raggiunto e bloccato l’uomo segnalato che con alcuni arnesi atti allo scasso stava danneggiando la vetrata di un distributore automatico per forzarlo ed appropriarsi del contenuto.

V.T., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.