Napoli, tentato furto a piazza Garibaldi straniero irregolare arrestato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Milano per la segnalazione di una persona che armeggiava su uno scooter in sosta. I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato in prossimità del motoveicolo segnalato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite. Abdel Sayed Abshire, 24enne somalo con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Sempre nei controlli, i poliziotti sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento nella galleria commerciale di piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, l’addetto alla sicurezza aveva seguito e fermato un uomo che, indossando un giubbotto da cui aveva asportato le placche anti-taccheggio, era uscito rapidamente dal negozio.

L’uomo, J.C., 32enne georgiano irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso del capo asportato del valore di 112 euro e di una tronchese ed è stato denunciato per furto aggravato nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, la refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.