Napoli, tentato omicidio di un poliziotto: in manette il cognato del boss del clan Mazzarella

Rapina, evasione, detenzione illegale di una pistola e, soprattutto, il tentato omicidio di un poliziotto. Sono queste le accuse che hanno portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti di Massimo Bruno, cognato del boss del clan Mazzarella, Salvatore Barile.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 22 agosto l’indagato si rese autore di una rapina ai danni di due ragazzi che stavano andando a riprendere la loro auto lasciata in sosta nei pressi di via Foria. Il rapinatore, dopo aver raggiunto le vittime in sella a uno scooter, le costrinse, sotto la minaccia di una pistola, a consegnare denaro, telefonini e altri oggetti di valore.

Per sua sfortuna, però, in quel momento, la scena fu notata da un poliziotto che aveva appena smontato dal suo turno al commissariato ‘Vicaria-Mercato’ e che, dopo essersi qualificato, decise di intervenire. Bruno, però, si diede alla fuga imboccando via Foria e dirigendosi verso piazza Carlo III convinto che, con il poliziotto appiedato, per lui sarebbe stato facile far perdere le proprie tracce. Invece l’agente non si perse d’animo e, anzi, raggiunse un motociclista che attendeva ad un incrocio il semaforo verde.

Poche parole e il tesserino sono stati sufficienti a convincere il centauro a consegnare il suo veicolo all’investigatore che, immediatamente, si è messo all’inseguimento del fuggiasco. I due, per alcuni chilometri, si sono tallonati fino a quando, raggiunta via Aquileia, nel rione Sant’Alfonso, si è sfiorata la tragedia. Bruno, infatti, compreso che il suo inseguitore non avrebbe mollato la presa, ha estratto la pistola usata per la rapina e ha aperto il fuoco contro l’agente.

Tre colpi in rapida successione che, solo per fortuna, non sono andati a segno. Istantanea la reazione del poliziotto che, impugnata l’arma d’ordinanza, ha risposto al fuoco, riuscendo a colpire lo scooter sui cui viaggiava il quarantaduenne. Nella concitazione, tuttavia, Bruno, alla fine, è riuscito a darsela a gambe mentre l’agente, anche per mettere al sicuro i residenti della zona, non ha potuto fare altro che interrompere l’inseguimento e allertare la centrale operativa. Sul posto, qualche minuto più tardi, sono confluite le volanti i cui equipaggi sono messi, subito, a caccia del fuggitivo.

Del quarantaduenne, però, nessuna traccia anche se la ricerca non è stata infruttuosa. A qualche decina di metri dal civico 37, luogo della sparatoria, è stato, infatti, trovato lo scooter usato da Bruno per la rapina e la successiva fuga. Sono stati proprio gli esami sul mezzo a fornire le prime indicazioni sull’identità del rapinatore. Il veicolo, come appurato dalla Polizia Scientifica, era intestato alla moglie di Bruno. Il resto lo hanno fatto le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso che l’uomo aveva scelto per la sua fuga. Elementi che, uniti alla descrizione fatta dalle vittime, hanno portato alla misura cautelare nei suoi confronti. Non è la prima volta che Bruno finisce nei guai dopo una rapina.

Alcuni anni fa, infatti, dopo aver messo a segno un colpo nella zona dell’Arenella, si schiantò con il suo scooter nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco. Portato in ospedale a causa di un grave trauma al torace, fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico che, per sua fortuna, gli salvò la vita. Anche in quell’occasione, si scoprì, era armato di una pistola vera, persa al momento della caduta e ritrovata dagli investigatori.