Ggli agenti del Commissariato Bagnoli hanno arrestato G.R., 34enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, perché responsabile del reato di furto. Gli agenti, durante il normale servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa per una segnalazione di un uomo che tentava di asportare da una vettura la mascherina frontale e un fendinebbia. I poliziotti hanno intrapreso immediatamente le ricerche e hanno accertato che il 34enne corrispondeva all’autore del furto. Inoltre, dal controllo effettuato veniva rinvenuta tutta la refurtiva, successivamente riconsegnata alla vittima. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata di domani.

Domenica 23 Giugno 2019, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA