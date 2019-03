Le terme fantasma della sorella di Cesaro nel cuore di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 07:00

L'idea è affascinante e ambiziosa, far rinascere lo stabilimento termale Gauthier che nella Napoli d'un tempo erano il vanto di Chiaia. La Regione Campania lo finanzia con due milioni di euro prelevati dai fondi europei del programma Fesr 2009-2013 si tratta di stanziamenti a fondo perduto che servono a dare smalto al turismo e a garantire nuovi posti di lavoro, in questo caso dovranno essere 14 i nuovi assunti perché oltre alle terme ci sarà una palestra, e pure sei stanze d'albergo per ospitare i turisti a Vico Belledonne. Ci sono, ovviamente, vincoli stringenti da rispettare. La struttura dovrà essere operativa a partire del 2015 e avrà l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali almeno per cinque anni, cioè fino al 2020.Insomma, secondo il contratto di programma firmato con la Regione e finanziato dall'Europa, in questo momento dovrebbe esserci uno stabilimento termale con annessa Spa e hotel in vico Belledonne a Chiaia, al numero 11.