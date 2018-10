Incendi, effetto domino sulla differenziata: il vetro non trova spazi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 09:47

Nella Terra dei fuochi e dell'emergenza discariche abusive si sta vivendo da qualche mese un paradosso: la raccolta del vetro è al palo. Praticamente ferma. Gli appositi cassonetti stracolmi, e nessun camion che vada a prelevare questo particolare carico. Un'emergenza che si trascina da alcuni mesi, in particolare nei Comuni della provincia a nord di Napoli. La ragione? Gli incendi che si sono verificati negli impianti di stoccaggio, prima a a San Vitaliano e poi a Caivano: il sequestro dei siti e il loro funzionamento a scartamento ridotto ha privato il ciclo della raccolta di spazi importanti. E poi, incredibile a dirsi, su questa particolare crisi incide il notevole incremento della raccolta differenziata. Sì, in Campania si sta riciclando troppo e gli impianti sono stracolmi di vetro che non si sa come utilizzare. «Purtroppo ci sono problemi da diversi mesi conferma Giuseppe Spacone, amministratore della Teknoservice, la ditta che gestisce il comparto rifiuti tra Giugliano, Cercola, Mugnano e Frattamagiore: «Stiamo cercando di trovare una soluzione, abbiamo individuato una nuova piazzola nella quale potremmo temporaneamente stoccare il surplus. Il problema però non è solo nostro ma dello stesso Co.re.ve, il consorzio nazionale che gestisce tutto lo smaltimento».E dal consorzio, che ha sede a Milano, fanno sapere: