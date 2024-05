Per tanti è il sogno di una vita, per qualcuno l’occasione per mantenersi aggiornati e mettersi alla prova. Ieri in 62.279 in tutta Italia hanno tenuto i test per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a fronte di 20.867 posti (provvisori), ma se non saranno soddisfatti del punteggio ottenuto, potranno ripeterli il 30 luglio. All’Università degli Studi di Napoli Federico II su 4.357 candidati se ne sono presentati 3.793 (l’87%), tra cui il più anziano di 75 anni appena compiuti e il più giovane, che compirà 17 anni a fine settembre.

Le scene fuori le aule affollate di sogni e speranza sono state sempre le stesse: genitori in ansia e traffico in tilt. Le fasi di controllo iniziate alle 9 in punto sono state tranquille, con la sicurezza ai varchi del complesso di Monte Sant’Angelo che ha scaglionato i candidati per evitare resse o corse. Alle 13, invece, il fischio d’inizio sulla prova, composta da 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposte previste, da terminare in 100 minuti: un ritorno al passato, con qualche variazione, dopo la debacle dello scorso anno del sistema Tolc.

All’uscita, gran parte dei candidati si è detto soddisfatto, anche se Fisica ha dato filo da torcere a tanti tranne la domanda in cui è stato chiesto di calcolare l’accelerazione di una Ferrari. Ostiche anche alcune di Matematica e Chimica, bene i quesiti di competenze di lettura: i candidati hanno trovato una frase dei Promessi Sposi sul «cuor di leone» di don Abbondio da analizzare. C’era poi anche una domanda su Pasteur e le vitamine, un divertente problema di logica sulle focacce e un panettiere, e uno più romantico su l’amore e la felicità.

Gli amuleti

Claudia e Giulia sono amiche per la pelle e piuttosto scaramantiche. Ma a Napoli la scaramanzia è sinonimo di sacro e profano. Mentre aspettano di entrare in aula, stringono ciondoli, croci, rosari, braccialetti, immagini della Madonna di Pompei e perfino il sale «perché scaccia via la negatività e porta fortuna». Già, la fortuna, la parola più pronunciata del giorno.

«Mia figlia sta provando per la seconda volta, noi genitori facciamo di tutto per sostenere il suo sogno di diventare medico. Però, dopo aver letto le domande dello scorso anno, sono sempre più convinta che serva più fortuna che studio» ammette Maria di Casoria. Alfredo annuisce, aspetta il figlio, anche lui al secondo tentativo: «Siamo tra i tanti che hanno fatto ricorso, perché quei test erano privi di senso. L’ho fatto per giustizia, più che per ottenere una sentenza che arriverà tra dieci anni».

Nunzia viene da Ariano Irpino, sono cascati giù dal letto alle 4.30 per arrivare in tempo alle 9 e dentro c’è la figlia neo diciottenne: «I nostri ragazzi sono tutti sotto forte stress, tra qualche settimana hanno la Maturità: non è possibile far accavallare questi impegni in un tempo così limitato». «La prima prova potevano farla a marzo. È scorretto perché a maggio i ragazzi hanno la chiusura delle interrogazioni, tesine e il Capolavoro voluto quest’anno dal ministro Valditara» aggiunge Daniela da Afragola. Giovanna di Sant’Antimo è meno tesa degli altri: «Mia figlia è una quartina (studenti di quarto anno che hanno già sostenuto il test di accesso a Medicina e saranno tutelati nella nuova graduatoria, ndr) e con l’alto punteggio pregresso sa già che entrerà. Ma ha voluto comunque mettersi alla prova».

Il ripetente

Proprio come Alfonso Tessitore, medico odontoiatra di 40 anni che continua a sostenere i test per «tenermi aggiornato». È tra i pochi cui manca la prova dello scorso anno «perché il punteggio equalizzato è una buona scrematura» mentre è inflessibile su quella di quest’anno definita «avvilente, perché avere a disposizione una banca dati da cui estrarranno i test, farà passare solo chi ha una buona memoria».

Letizia Miele, logopedista di 39 anni, esce soddisfatta: «Studio da tre anni e spero di passare. Perché lo faccio? Per migliorare il mio approccio con il paziente nel mio lavoro. È una sfida con me stessa, dovremmo migliorarci sempre».