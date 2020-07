«Il 3 settembre tutti gli spazi dell'Università Federico II sono pronti ad accogliere coloro che verranno a sostenere le prove di selezione per l'ammissione a medicina. Parliamo di posti a sedere per 10-15.000 persone, quel giorno non ci saranno altre attività, quindi siamo tranquilli». Lo ha detto il rettore della Federico II di Napoli Arturo De Vivo a margine dell'inaugurazione dei nuovi posti di terapia intensiva al II Policlinico di Napoli «Ci avviciniamo ai test di medicina - spiega De Vivo - con la certezza che la ristrutturazione dell'impianto sanitario italiano richiede forze giovani in grado di sostituire la classe medica che invecchia. Il test si svolgerà principalmente nella sede di Monte Sant'Angelo ma siamo pronti ad accoglierli in tutta la Federico II. Abbiamo una previsione di 4-5.000 candidati anche se quest'anno il test si svolge su base provinciale e non sappiamo ancora quindi fare una previsione precisa. Ma gli spazi per il distanziamento sociale ci sono, siamo tranquilli».

