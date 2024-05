Da Lunedì aumenta il biglietto della metro la Linea 1, quella del Comune, il ticket per la corsa unica valido su tutta la tratta passa da uno 1,30 euro a 1,50. Un aumento annunciato da tempo, ma che si concretizzerà appunto lunedì.

È il quarto rincaro trasporti in 7 anni. Accompagnato, va sottolineato, da un miglioramento del servizio abbastanza sensibile: oggi mediamente ogni 7-8 minuti c’è una corsa e questo grazie all’immissione in servizio di 11 nuovi treni che riempiono tutta la banchina e possono trasportare fino 1200 passeggeri.

APPROFONDIMENTI Sciopero dei treni Fs 4 e 5 maggio Napoli, allarme degrado a piazza Garibaldi Napoli, arriva la prima edizione del «Maggio di Pizzofalcone»

I nuovi ticket dunque più cari di 20 centesimi, mentre i vecchi a 1,30 resteranno validi per viaggiare su funicolari, bus, tram e filobus il cui biglietto non aumenterà. «Si tratta di un allineamento - racconta Francesco Favo direttore generale di Anm - chiesto dal Comune alla Regione in virtù del fatto che gli altri trasporti su ferro a iniziare dalla linea 1 della metro Fs costano appunto 1,50 euro. Le tariffe le decide la Regione».

Favo conclude il suo ragionamento così: «I trasporti sono essenziali in una città turistica come Napoli, il servizio va adeguato come stiamo facendo e servono più fondi per essere al passo con la crescita di Napoli. Detto questo poi bisogna interrogarsi e capire quanti soldi arrivano nelle altre aziende pubbliche delle città rispetto ad Anm, su questo andrebbe aperto un dibattito».

Va ricordato al riguardo che entro luglio entrerà in esercizio anche la Linea 6 quindi un ulteriore costo per Anm, al riguardo il Comune ha scritto alla Regione e al Presidente Vincenzo De Luca per ottenere un adeguamento delle risorse per poter far funzionare al meglio questo ulteriore servizio. Al momento non è arrivata ancora nessuna risposta dall’ente di Santa Lucia.