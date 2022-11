Caos e folla agli sportelli dell’Asl Napoli Napoli 1 dove, nelle ultime settimane, le file per aggiudicarsi un posto in turno, cominciano anche durante la notte. Per assicurarsi di entrare nel distretto sanitario, e soprattutto di non attendere invano, c’è chi trascorre la nottata nella propria auto e chi invece arriva all’alba.

APPROFONDIMENTI Isee, governo pronto a riformarlo: assegno unico allargato a più famiglie Torre del Greco, trasferiti gli uffici per le esenzioni del ticket tra risse e proteste Sanità in Campania, da lunedi via al programma su app e sito per prenotare visite specialistiche

Motivo della ressa sono le esenzioni, in molti casi da rinnovare, in tanti altri casi da vagliare, a fronte di cartelle esattoriali ricevute e multe da pagare. Il rischio, dopo ore in coda, è di non fare in tempo per la quantità eccessiva di persone in attesa, e essere costretti a ritornare un altro giorno, ricominciando da capo lunghe attese e code notturne.

In molti distretti sanitari dell’Asl partenopea, si sta verificando la presenza anomala di folla durante le giornate dedicate al rinnovo delle esenzioni ma, il vero problema, riguarda quelle collegate al reddito. In alcuni casi, il diritto a non pagare i ticket sanitari in base a condizioni di indigenza, ora non sussiste più, oppure, in altri casi, l’Asl ritiene che i cittadini abbiano certificato questo diritto per errore o mala volontà.

Tanti altri casi riguardano utenti che nonostante il diritto all’esenzione da reddito si sono ritrovati bloccata la possibilità di rinnovarla a causa di mancati pagamenti risalenti a molti anni fa anni per cui è scattato il sistema di recupero crediti di Equitalia. Il punto è che, la maggior parte dei cittadini, ignora i motivi del blocco dell’esenzione e in tanti, sostengono di non aver mai ricevuto avvisi di pagamento. A rimetterci sono le persone che pur avendo pieno diritto al rinnovo, sono costrette a destreggiarsi tra ore di attesa e file notturne come sta accadendo al Distretto 32 che abbraccia i quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni.

«Ogni martedì e giovedì la gente si accalca davanti ai cancelli, come carri bestiame e, diverse volte è stato necessario chiamare le forze dell’ordine per stemperare le tensioni» racconta Maria Pacilio, 35enne napoletana che ha accompagnato per due volte entrambi i genitori al distretto in questione. «La notte le persone si recano davanti all’ingresso per accaparrarsi i numeri e stilare un foglio dove indicano l’ordine di arrivo dell’utenza» continua la donna che non ha potuto portare avanti le pratiche tramite delega perché nel distretto in via Fratelli Grimm, non venivano accettate, neanche quelle redatte dai centri di assistenza fiscale.

«Praticamente sembra di stare in guerra - conclude Maria - eppure ci sono tanti anziani e tante persone con patologie costrette a stare in piedi per ore».

Sulla gran confusione che si è generata al Distretto 32 di Napoli, Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, fa notare che si tratta di «un territorio con una fascia di popolazione che ha un numero considerevole di utenti che beneficiano delle esenzioni ticket», motivo per cui il servizio è stato dotato di «sei sportelli attivi». Questo dato, di fatto, però non giustifica il caos nel distretto di via Fratelli Grimm che il manager riconosce chiedendo «scusa ai cittadini dal momento che - dichiara - non è ammissibile fare file notturne, per cui sarà assicurata la procedura per delega tramite i Caf». Ma veniamo alle cifre. Fino a oggi, sono state rinnovate le pratiche per l’esenzione a circa 60mila utenti, mentre le verifiche sulle esenzioni false ammontano a quattro milioni e 500mila euro.



Da qui l’invito del manager Ciro Verdoliva a non abbassare la guardia ma - spiega - «a verificare le credenziali dei Caf e, soprattutto, a non affidarsi a faccendieri perché, - conclude - in sinergia con la Guardia di Finanza, faremo verifiche e denunce in tempo reale».