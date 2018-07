Napoli, titolare gravemente ferito durante rapina al pub: c'è un arresto

Martedì 24 Luglio 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 12:47

La Squadra Mobile della Questura di Napoli ha arrestato un ragazzo per la rapina al pub di Pianura del 14 luglio scorso, quando tre giovani fecero irruzione nel pub Civico 42 di via Empedocle e uno di loro aprì il fuoco ferendo gravemente uno dei titolari. Si tratta di Giuseppe Carro, 20 anni, napoletano, accusato di tentato omicidio e tentata rapina aggravata in concorso con persone in corso di identificazione. Il cerchio si stringe anche sui due ragazzi che erano con il fermato, che sarebbero anche loro residenti nell'area ovest.