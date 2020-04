Topi d'appartamento nel bel mezzo dell'emergenza Covid: in tre sono stati sorpresi, nel quartiere Borgoloreto, dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli. Approfittando dell'assenza dei proprietari, cosa piuttosto difficile in questo periodo di permanenza obbligatoria in casa, i tre, due di origine georgiana ed un altro bulgaro, sono riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento in via Federico Persico.

I militari, allertati dal 112, sono intervenuti: uno dei tre è stato fermato all'interno della casa, gli altri due complici sono stati invece individuati in via Arenaccia mentre cercavano di fuggire; erano ancora in possesso degli arnesi da scasso poi sequestrati.

