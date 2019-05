Martedì 28 Maggio 2019, 20:49

Gli agenti dell’ufficio prevenzione Generale della questura di Napoli hanno arrestato Antonio Di Lorenzo, 37 anni, sorpreso in via Barbagallo mentre armeggiava all’interno di una vettura parcheggiata .Già noto alle forze dell’ordine, Di Lorenzo è stato bloccato dopo una breve fuga: all’interno del giubbotto che indossava sono stati rinvenuti gli attrezzi utilizzati per lo scasso.