Domenica 25 Agosto 2019, 13:03

VICO EQUENSE - Un incendio si è scatenato nella zona di Tordigliano, località della costiera amalfitana che ricade nel territorio di Vico Equense. Le fiamme hanno divorato parte della vegetazione che cresce lungo il sentiero che dalla statale 163 conduce alla spiaggia, particolarmenente frequentata in questo periodo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per contenere le fiamme e impedire che il rogo si propagasse distruggento ettari di macchia mediterranea.