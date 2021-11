Napoli-Torino, scavalcamenti allo stadio: la Questura emette 11 Daspo

Nel corso della partita Napoli-Torino del 17 ottobre scorso, la Questura di Napoli ha denunciato 11 persone resesi responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore; nei loro confronti è stata anche avviata la procedura per l’emissione del DASPO.

Inoltre, in occasione del medesimo incontro, sono state denunciate 2 persone che, a bordo di un motociclo, avevano acceso un fumogeno mentre percorrevano la tangenziale di Napoli seguendo il pullman della Società Sportiva Calcio Napoli che stava accompagnando la squadra allo stadio.

Anche in questo caso è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del DASPO. Infine, sono state sanzionate per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo due persone che, durante i servizi di pre-filtraggio, sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente.