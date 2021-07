Ponte Napoli-Torino, salvata una donna ​in attesa di trapianto

Salvata da morte certa una paziente di 37 anni affetta da una grave patologia polmonare sovrapponibile a una fibrosi cistica. La donna già da tempo e in cura presso il Cardarelli ed in lista di attesa per un trapianto di polmone alle Molinette di Torino, al peggioramento delle sue condizioni cliniche era finita a a metà giugno in Terapia intensiva. Anche se intubata la saturazione di ossigeno del sangue non migliorava. Il Cardarelli ha allora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati