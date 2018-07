Un turista di Forlì è stato ferito a calci e pugni in una colluttazione con uno scippatore per tentare di recuperare la catenina d'oro che era stata strappata alla moglie. I due rientravano da una vacanza ad Ischia e prima di lasciare Napoli hanno deciso di visitare Piazza Municipio. Davanti al Maschio Angioino un uomo ha strappato la catenina d'oro dal collo della donna. Il marito ha iniziato a correre e ha raggiunto lo scippatore. Ne è seguita la colluttazione. Un poliziotto, libero dal servizio, che si trovava in zona, è sceso dall'auto per aiutare la vittima. Nel senso opposto di marcia un agente è sceso dall'auto della Polizia per aiutare il collega. Hanno rincorso lo scippatore che era riuscito a sottrarsi alla presa della vittima bloccandolo definitivamente. Appena fermato, ha estratto una collana restituendola all'inseguitore. L'uomo è stato portato all'ospedale Pellegrini: per lui una prognosi di 7 giorni. I coniugi hanno poi presentato denuncia. Arrestato il 30enne Salvatore Imparato.

Domenica 29 Luglio 2018, 13:26

