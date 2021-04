Napoli, tornano in piazza i disoccupati: traffico in tilt intorno a piazza Garibaldi

Sono tornati in piazza a Napoli i senza lavoro aderenti al movimento di lotta Disoccupati 7 novembre. In tilt il traffico nella zona della Ferrovia. Prima hanno organizzato un blocco stradale al corso Garibaldi e poi si sono mossi in corteo verso il corso Meridionale.

«Le richieste - dice un rappresentante del Movimento - sono le stesse da oltre due mesi: un tavolo tra le istituzioni per valutare il fabbisogno della aziende partecipate su manutenzione e igiene ambientale. Dal Movimento è arrivata la denuncia del ricorso al lavoro interinale da parte di Asia, l'azienda del Comune di Napoli per la raccolta dei rifiuti».