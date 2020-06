Torneo di calcetto clandestino in piazza Mercato a Napoli, l'organizzatore: «Scusate, volevo ricordare gli amici morti»

«Lo sappiamo, abbiamo sbagliato, abbiamo sottovalutato la situazione, e per questo abbiamo commesso un errore, ma non siamo malavitosi, siamo solo degli amanti del pallone»: Francesco, uno degli organizzatori del torneo di piazza Mercato, decide di metterci la faccia e di raccontare come si è arrivati alla partita dello scandalo.

Che cosa è successo lunedì sera?

«Abbiamo organizzato un memorial “I guaglioni npont o vico” per i nostri amici scomparsi, ragazzi normali, cresciuti con me nei vicoli del Lavinaio, lo facciamo da venti anni e non era mai successo nulla. La nostra è una manifestazione pacifica e i ragazzi che vogliamo ricordare, e che ci mancano ancora, erano ragazzi normali, tranquilli».

Tutto come al solito, ma questa volta sono arrivati i carabinieri...

«Sì e appena si sono avvicinati con le loro auto noi ce ne siamo andati subito, tranquillamente e con educazione, senza protestare perché era giusto così: abbiamo esagerato».

Avevate pubblicato la notizia su Facebook, raccolto video di sportivi e neomelodici. Perché?

«Lo avevamo fatto ingenuamente, perché essendo ripartita la serie A siamo ripartiti anche noi, senza valutare il momento e le conseguenze».

Avete sparato perfino i fuochi d’artificio: non avete pensato all’assembramento che si poteva creare?

«Noi avevamo organizzato tutto come negli anni precedenti, ma poi ci è sfuggita la cosa di mano perché sono arrivate anche persone che non erano del quartiere. C’era più gente di quanto avessimo previsto».



«No, non abbiamo chiesto niente a nessuno, istituzioni e forze dell’ordine non sapevano niente. Se lo avessero saputo non si sarebbe giocato. E infatti ieri sera quando sono arrivati i carabinieri abbiamo fermato tutto. Solo ai commercianti della piazza abbiamo domandato se davamo fastidio giocando quando gli esercizi erano chiusi. Lo abbiamo fatto con tranquillità, senza arroganza. Nessuno si è opposto forse anche perché sanno che vogliamo solo tirare calci a un pallone».«Ieri sera quattro squadre in due incontri e infatti quando sono arrivati i militari erano già le 23».«Speriamo proprio che non succeda niente. Ma, lo ripeto, abbiamo sbagliato e per questo io e tutti gli altri dell’organizzazione, noi ragazzi dell’associazione Npont ‘o vico, chiediamo umilmente scusa a tutti. A cominciare dalle forze dell’ordine».«Assolutamente no, non volevamo sfidare né le forze dell’ordine né lo Stato. Appena abbiamo capito il pasticcio che avevamo combinato abbiamo smantellato tutto, abbiamo tolto le porte e stiamo per cancellare anche i segni che avevamo fatto per terra. Lo ripeto: siamo stati sciocchi ed ingenui, ma niente altro».