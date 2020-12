Tangenti appalto Covid, azzerata la giunta di Torre Annunziata

Il terremoto giudiziario che ha colpito il Comune di Torre Annunziata ( Napoli), con l'arresto del dirigente dell'ufficio Tecnico Nunzio Ariano, sorpreso dalla Guardia di Finanza dopo avere intascato una tangente da 10.000 euro in relazione ai lavori anticovid in un istituto comprensivo, ha i suoi riflessi anche sull'attività politica della città vesuviana. Il sindaco Vincenzo Ascione ha infatti firmato il decreto di azzeramento della giunta municipale. Queste le motivazioni addotte, in una nota, dal primo cittadino: «Alla luce di quanto accaduto, era doveroso assumere, in piena condivisione con le forze di maggioranza, decisioni politico-amministrative importanti, allo scopo di ristabilire un clima di serenità ed affrontare le importanti sfide future fino alla conclusione del mio mandato». «Ringrazio gli assessori - conclude il sindaco Ascione - che sino ad ora mi hanno affiancato e supportato nell'azione di governo della città».

